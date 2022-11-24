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    İstanbul'da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kanser tedavisi gören öğretmen Hüseyin Akman'a Öğretmenler Günü'nde öğrencileri ve mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı.
    • 24.11.2022 - 18:50
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 19:02
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    İstanbul'da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı

    İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Hüseyin Akman, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 2 haftadır kanser tedavisi görüyor.

    DHA'nın haberine göre Akman'ı Öğretmenler Günü'nde öğrencileri, veliler ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

    Öğrencilerinden moral kutlaması

    Hastane önüne gelen öğrenciler ve öğretmenler, ellerinde 'Seni çok seviyoruz' yazılı dövizlerle Akman'a moral vermeye çalıştı.

    Hastane önünden öğrencilerini ve meslektaşlarını gören Akman, duygu dolu anlar yaşadı.

    İstanbul'da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı VİDEO

    İstanbul da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı #1

    İstanbul da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı #2

    İstanbul da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı #3

    İstanbul da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı #4

    İstanbul da kanser tedavisi gören öğretmeni öğrencileri unutmadı #5


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