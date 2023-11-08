İstanbul'da kapan yerleştirilen yol sürücülerin korkulu rüyası oldu Esenyurt’ta yeni düzenleme sonrasında tek yöne çevrilerek kapan koyulan yolda 4 günde yaklaşık 150 aracın tekeri patladı. Dükkanının hemen önüne kurulan kapan nedeniyle ise lastikçi esnafı Murat Tütün çevredekilerin şakalarına maruz kalıyor.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde daha önce çift yön olarak kullanılan Sivas Kongre Caddesi, yeni düzenlemenin ardından tek yön olarak trafiğe açıldı.

Ters yönden giden sürücüleri engellemek için ise yola kapan konulurken, yol kural tanımaz yüzlerce sürücünün korkulu rüyası oldu.

Düzenlemenin ardından tabelaları dikkate almayan yaklaşık 150 sürücü, kapandan geçerek araçlarının tekerini patlattı.

Yaşanan durum karşısında mahalleli caddede “Kapan” nöbeti tutarken, vatandaşlar duruma isyan etti.

Yaklaşık 500 ile 600 aracı günler içerisinde kapana girmekten kurtardığı belirten vatandaşlar durumu gülerek karşılarken, kapanın yanında bulunan lastikçide ise uzun kuyruklar oluştu. Araçların kapana girdiği anlar ise kameralara yansıdı.

"Çok güzel yere dükkan açmışsın"

Dükkanının önüne kapan kurulan lastikçi Murat Tütün, “Kapan kurulduktan sonra vatandaşlar bana ‘Çok güzel yere dükkan açmışsın’ diyor. Ben de onlara ‘Güzel yere kapan koydurdum’ diyorum. Tabii işin şakası bu, ben 2,5 yıl önce bu dükkanı açtım. Maalesef vatandaşımız dikkat etmiyor, tabelayı görmüyor. Kapana girip lastiklerini patlatan vatandaşlara yardımcı oluyoruz.

"Bizi suçlayanlar da oluyor"

Tabii bu durumdan bizi suçlayanlar da oluyor, siz mi yaptırdınız diyerek. Tabii böyle bir şey mümkün değil. Geçtiğimiz cuma günü kuruldu kapan. Bu 4 günde yaklaşık 150 aracın lastiğini tamir ettik. Tabii millet mağdur olduktan sonra bizim kârlı çıkmamız çok önemli değil.

İşlerimiz açıldı ama çok da memnun değiliz bu durumdan. Mahalleli ile birlikte nöbet tutuyoruz. Kurulduğu günden beri yaptığımız lastiğin 5 katından fazla araç çevirdik. Daha önceden yolda kavga çıkıyordu, artık sadece lastikleri patlıyor.” dedi.

“Tuzak gibi kapan kurmuşlar”

Kapana girdikten sonra duruma tepki gösteren Zekeriya Akgül, “Ben yıllardır burada yaşıyorum, bu yolu da devamlı kullanıyorum. Tuzak gibi buraya kapan kurmuşlar. Yeni düzenleme sonrasında hiçbir yerden dönüş vermemişler. Ben daha önce böyle bir yol görmedim. Yani resmen insanları tuzağa çekmek için yol yapmışlar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)