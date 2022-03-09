İstanbul'da kar alarmı trafiği

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden turuncu kodlu kar alarmı ile birlikte İstanbul'da, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için imkanlar şimdiden seferber edildi.

Özellikle bu gece yarısından itibaren etkisini göstereceği belirtilen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, yetkililer ise tüm önlemleri aldı.

KAR UYARISI SONRASI TRAFİK OLUŞTU

Öte yandan, uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu.

YOĞUNLUK YÜZDE 69'A KADAR ULAŞTI

İBB Trafik haritasına göre saat 17.20'de yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.

















