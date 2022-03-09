Euro
16.18
2.36%
Dolar
14.64
1.29%
Altın
935.71
-1.92%
Borsa
2044
1.62%
Bitcoin
614.900
8.85%
BTXN Coin
38.03
0.05%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İstanbul'da kar alarmı trafiği

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden turuncu kodlu kar alarmı ile birlikte İstanbul'da, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kar alarmı trafiği

    İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için imkanlar şimdiden seferber edildi.

    Özellikle bu gece yarısından itibaren etkisini göstereceği belirtilen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, yetkililer ise tüm önlemleri aldı.

    KAR UYARISI SONRASI TRAFİK OLUŞTU

    Öte yandan, uyarıların ardından akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

    TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii Edirne istikameti de o noktalardan biri oldu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 69'A KADAR ULAŞTI

    İBB Trafik haritasına göre saat 17.20'de yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü. 

    İstanbul da kar alarmı trafiği #1

    İstanbul da kar alarmı trafiği #2

    İstanbul da kar alarmı trafiği #3

    İstanbul da kar alarmı trafiği #4

    İstanbul da kar alarmı trafiği #5


    İlginizi Çekebilir

    Kadınlar, 8 Mart'ta Doğu Türkistan için yürüdü
    Kadın

    Kadınlar, 8 Mart'ta Doğu Türkistan için yürüdü

    Kütahya beyaza büründü
    Yaşam

    Kütahya beyaza büründü

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir