İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş, Sarayburnu’nda denize girdi.

İstanbul, sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı.

Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi, şaşkınlık oluşturdu.

Sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adamın, yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü.

İstanbul'da kar altında denize giren adam VİDEO



"ÇOK GÜZEL BİR AN"

Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, "10 numara hava var. Çok güzel bir an." yorumunda bulundu.