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    İstanbul'da kar bulutlarının geçişi

    İstanbul Boğazı Bebek sahilinde denizin üstünde kar bulutlarının geçiş anı görüntülendi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 06:08
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 06:32
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    İstanbul'da kar bulutlarının geçişi

    İstanbul  genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

    KAR BULUTLARININ SAHİLE YAYILMASI GÖRÜNTÜLENDİ

    Beşiktaş Bebek sahilinde Zafer Hayta tarafından time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle kaydedilen görüntüde kar bulutlarının etkileyici geçişi görülüyor. Vatandaşlar ise kar bulutlarını görünce sahilden uzaklaşıyor.

    İstanbul'da kar bulutlarının geçişi - VİDEO

    İstanbul da kar bulutlarının geçişi #1


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