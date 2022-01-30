İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının bitmesinin ardından pazar günü vatandaşlar kendini sokağa attı.

İstanbul'da bir hafta süreyle yağan karın ardından hava sıcaklığı bugün 7 dereceyi buldu.

Kar yağışının durmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar aileleriyle Bağdat Caddesi'nde gezdi.

DENİZE GİRDİLER

Kimileri Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yaparken kimileri ise etraftakilerin şaşkın bakışları altında Suadiye'de denize girdi.

Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapan bir kişi, "Pazar günü, çok güzel tadını çıkarıyoruz biz de. Arkadaşlarımla buluşacağım sahilde oraya yürüyorum" diye konuştu.

İstanbul'da kar esareti sonrası bazı vatandaşlar denize girdi VİDEO

"KARDAN SONRA SU SICAKLIĞI İYİCE DÜŞMÜŞ"

Deniz giren Neşe Sungur "Çok sevdiğim için yapıyorum bunu. Özellikle sağlık, spor olsun diye değil. Çok hoşlanıyorum yüzmekten. Hemen hemen her gün yüzüyorum. Çıkınca biraz serin oldu ama çok üşümüyorum" dedi.

Denizde yüzen Faruk İlguy ise "Herkesi denize davet ediyoruz. Kardan sonra su sıcaklığı iyice düşmüş. Su sıcaklığı düştükçe bizim suda kalma zamanımız azalıyor. Elbette üşüyoruz tabi ki ama güzel. Herkesi bekliyoruz. Burası Suadiye Bükü, meşhur bir yer. Güzel bir grubumuz var. Yaz kış giriyoruz. Deniz sağlıktır herkesi bekliyoruz." dedi.

















