Aralık ayının gelmesi ile birlikte, özellikle İstanbul'da kar yağışı beklenmeye başladı. Karı özleyen İstanbullular, hangi tarihte ilk tanenin düşeceğini araştırıyor.

Kasım ayının yarısı güneşli yarısı ise yağmurlu geçerken, Aralık ayının gelmesi ile beraber soğuk etkisini artırmaya başladı.

Aralık ayına yağmurlu bir giriş yapan İstanbullular, kar yağışının ne zaman başlayacağını da merak ediyor.

Yılbaşını karlı bir havada karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, Meteoroloji uzmanlarının son gözlemlerini araştırıyor.

Kasım ayının sona ermesi ile birlikte pastırma sıcakları da biterken, İstanbullu kar yağışına hazırlanmaya başladı.

Detaylara hakim olmak için ise "İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusu gündem oldu.

Peki, İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da Aralık ayının ilk veya ikinci haftası kar yağışı görülebilir. Kar yağışlarının yeni yılla birlikte etkisini daha fazla artırması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi hesabından gün gün hava raporunu paylaşıyor.

Birkaç gündür yağmurlu havanın etkisine giren İstanbul'da vatandaşlar, kar yağışu için yavaş yavaş önlem almaya da başladı.