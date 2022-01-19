İstanbul'da kara aldırmayanlar, Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdü

Gece saatlerinde başlayan kar yağışında balık tutmak isteyen olta balıkçıları, soluğu Galata Köprüsü'nde aldı. Köprüye gelen olta balıkçıları, ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarılarının ardından kent genelinde gece saatlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul genelinde kar yağışı gece boyu belli aralıklarla sürerken, balık tutmak isteyen olta balıkçıları ise soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı.

Köprüye gelen olta balıkçıları ateş yakarak balık tuttu. Çok sayıda kişinin balık tutmak için köprüye geldiği görüldü.

KAR GELDİ, BALIK DA GELDİ

Tarihi Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen Ufuk Aydın ve arkadaşları, "Kar geldi, balık da geldi. Tuttuğumuz bu balık iri istavrit balığı. İstavritler bayağı büyümüş. Zaten küçük olanları tekrar denize salıyoruz. Buradan hobidaşlarımıza sesleniyoruz. Küçük balıkları tutmasınlar, duyarlı olsunlar. Kar yağsa da engel olmuyor bize. Sabaha kadar buradayız." dedi.





























