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    İstanbul'da karda kayan kamyonetin devrilme anı

    Kağıthane'de set malzemeleri yüklenen kamyonet, karla kaplı yolda kayarak devrildi. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 19:13
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    İstanbul'da karda kayan kamyonetin devrilme anı

    İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altında.

    Şehrin birçok bölgesinde trafikte sürücüler yoğun kardan olumsuz etkileniyor.

    O olumsuzluklardan biri de Kağıthane'de yaşandı.

    Antalya'ya set malzemeleri taşımak için yüklenen kamyonetin freni boşaldı.

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Karla kaplı yokuşta kaymaya başlayan kamyonet, caddeye çıkarak devrildi.

    O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Yaşanan kazayı anlatan Bilal Çipal, "Set için malzeme yükleniyordu. Yokuş aşağı fren tutmadı kaydı. Arabayı yatırdı. Yaralı falan yok" ifadelerini kullandı.

    Kaza sonrası olay yerine vinç çağrıldı.

    Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet kaldırılarak cadde trafiğe açıldı.

    İstanbul'da karda kayan kamyonetin devrilme anı VİDEO


    İstanbul da karda kayan kamyonetin devrilme anı #1

    İstanbul da karda kayan kamyonetin devrilme anı #2


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