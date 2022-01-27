İstanbul'da kardan kurt yaptılar

Karısının yaptığı kardan adamı beğenmeyen Şevket Şentürk, çocuklarıyla birlikte gerçeğine uygun boyutlarda bir kardan kurt yaptı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde eşinin yaptığı kardan adamı camdan gören Şevket Şentürk, eşiyle iddialaşarak kendi kardan adamını yapmak için sokağa çıktı.

Çocukları ile birlikte kardan kurt yapmaya karar veren Şentürk, tüm dikkatleri üzerine topladı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Kardan kurt bazı vatandaşlar tarafından gerçek sanılırken, sokak köpekleri de kurt gördüklerini sanarak havladı. Yapımı yaklaşık 45 dakika süren kardan kurt, vatandaşların ilgi odağı oldu.

"EŞİME NİSPET OLSUN DİYE YAPTIM"

Yaptığı kardan kurt ile ilgili konuşan Şevket Şentürk, “Çocuklarımızla biraz eğlenelim istedik ortaya böyle bir şey çıktı. Biraz gerçekçi oldu sokak köpekleri de gerçek sanıp etrafında havladı. Daha önceden asker yapmıştım, normal kardan adam yapmıştım, şimdi hayvanlarla alakalı merakım olduğu için kurtları da sevdiğim için bunu yapmak istedim ve bayağıda gerçekçi oldu. Eşime nispet olsun diye böyle yaptım.” dedi.