- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi
İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi
Kar yağışına teslim olan İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına kar bulutlarının geçiş görüntüleri, görenleri büyüledi.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 16:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.
Sabah saatleri itibarıyla kentte etkisini göstermeye başlayan kar yağışının hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.
Avrupa yakasından gelen kar yağışının Anadolu yakasına geçtiği anlar da kameraya yansıdı.
KIZ KULESİ'YLE BİRLEŞTİ
Kar bulutlarının Kız Kulesi arkasından kameraya yansıyan görüntüsü, İstanbulluları adeta büyüledi.
İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi VİDEO