Petrol
105.97
-0.63%
Euro
16.31
-0.07%
Dolar
14.82
0.77%
Altın
919.41
0.24%
Borsa
2137
0.14%
Bitcoin
601.347
-0.37%
BTXN Coin
39.21
-0.07%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif kar 3 C

    İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi

    Kar yağışına teslim olan İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına kar bulutlarının geçiş görüntüleri, görenleri büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

    Sabah saatleri itibarıyla kentte etkisini göstermeye başlayan kar yağışının hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.

    Avrupa yakasından gelen kar yağışının Anadolu yakasına geçtiği anlar da kameraya yansıdı.

    KIZ KULESİ'YLE BİRLEŞTİ

    Kar bulutlarının Kız Kulesi arkasından kameraya yansıyan görüntüsü, İstanbulluları adeta büyüledi.

    İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi VİDEO

    İstanbul da karın Boğaz dan geçişi görüntülendi #1

    İstanbul da karın Boğaz dan geçişi görüntülendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'a bakın! Vücudunu saran elbisesiyle oryantal yaptı, ortalığı yıktı geçti...
    Medya

    Hakan Ural'ın eski eşi Sibel Can'a bakın! Vücudunu saran elbisesiyle oryantal yaptı, ortalığı yıktı geçti...

    Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı
    Magazin

    Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşandı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir