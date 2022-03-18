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İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi

İstanbul'da karın Boğaz'dan geçişi görüntülendi

Kar yağışına teslim olan İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına kar bulutlarının geçiş görüntüleri, görenleri büyüledi.