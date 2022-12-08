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    İstanbul'da kartpostallık dolunay manzaraları

    İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
    • 08.12.2022 - 19:43
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    İstanbul'da kartpostallık dolunay manzaraları

    Doğal güzellikleriyle ve tarihiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan İstanbul, sadece Türkiye'nin bir şehri değil, aynı zamanda dünyanın en önemli kentleri biri.

    Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan İstanbul'da gece saatlerindeki dolunay görüntüleri görenleri adeta büyüledi.

    Kartpostallık dolunay manzaraları

    Dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

    İzleyenleri büyüleyen görüntüler, AA muhabirinin objektifine yansıdı.

    İstanbul da kartpostallık dolunay manzaraları #1

    İstanbul da kartpostallık dolunay manzaraları #2

    İstanbul da kartpostallık dolunay manzaraları #3

    İstanbul da kartpostallık dolunay manzaraları #4

    İstanbul da kartpostallık dolunay manzaraları #5

    İstanbul da kartpostallık dolunay manzaraları #6

     


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