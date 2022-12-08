İstanbul'da kartpostallık dolunay manzaraları

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Doğal güzellikleriyle ve tarihiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan İstanbul, sadece Türkiye'nin bir şehri değil, aynı zamanda dünyanın en önemli kentleri biri.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan İstanbul'da gece saatlerindeki dolunay görüntüleri görenleri adeta büyüledi.

Kartpostallık dolunay manzaraları

Dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

İzleyenleri büyüleyen görüntüler, AA muhabirinin objektifine yansıdı.