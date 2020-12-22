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    İstanbul'da kedilerin, drone ile imtihanı

    Meraklı bir grup kedi, havada uçmak üzere hazırlanan 'drone'a saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:36
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    İstanbul'da kedilerin, drone ile imtihanı

    İstanbul'ın Pendik ilçesindeki sahilde, muhabirler haber yapmak üzere drone ile görüntü almak istedi.

    Haber yapmak için görüntü almaya çalışan muhabirin uçuş hazırlığı yapan drone'una bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı.

    DRONE İLE KAVGA ETTİ

    Patileriyle drone' a vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle 'drone' u oyuncak zannetti. Meraklı kedinin 'drone' a saldırısı renkli görüntüler oluşturdu.

    İstanbul'da kedilerin, drone ile imtihanı VİDEO


    İZLEYENLER GÜLÜMSEDİ

    Drone'u kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti.

    İstanbul da kedilerin, drone ile imtihanı #1

    İstanbul da kedilerin, drone ile imtihanı #2

    İstanbul da kedilerin, drone ile imtihanı #3

    İstanbul da kedilerin, drone ile imtihanı #4

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