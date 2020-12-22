- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da kedilerin, drone ile imtihanı
İstanbul'da kedilerin, drone ile imtihanı
Meraklı bir grup kedi, havada uçmak üzere hazırlanan 'drone'a saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 22.12.2020 - 10:08
- Güncelleme : 22.12.2020 - 10:36
İstanbul'ın Pendik ilçesindeki sahilde, muhabirler haber yapmak üzere drone ile görüntü almak istedi.
Haber yapmak için görüntü almaya çalışan muhabirin uçuş hazırlığı yapan drone'una bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı.
DRONE İLE KAVGA ETTİ
Patileriyle drone' a vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle 'drone' u oyuncak zannetti. Meraklı kedinin 'drone' a saldırısı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da kedilerin, drone ile imtihanı VİDEO
İZLEYENLER GÜLÜMSEDİ
Drone'u kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti.