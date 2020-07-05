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- İstanbul'da kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı
İstanbul'da kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı
Balıkçılar barınağında kurtarılmayı bekleyen kedinin yardımına o sırada bölgeden geçen bir kişi yetişti.
- DHA
- 05.07.2020 - 10:54
İstanbul Zeytinburnu'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı.
Zeytinburnu Limanı Balıkçı Barınağı'nda yaşanan olayda, kedi çaresizce kurtarılmayı bekledi.
Kedinin yardımına, o sırada sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Yıldırımoğlu isimli vatandaş koştu.
KEDİNİN YARDIMINA YETİŞTİLER
Yavru kedinin ağzında olta kancası olduğunu fark eden Yıldırımoğlu, pense yardımıyla kancayı çıkararak kediyi özgürlüğüne kavuşturdu.
İstanbul'da kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı ViDEO