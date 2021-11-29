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    İstanbul'da kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

    İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım aşamasında olan binanın fırtınanın etkisiyle yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 23:52
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    İstanbul'da kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı

    Saat 17.30 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesi’nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı başlayan binanın bir kısmı etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yıkıldı.

    KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Olayı gören civardaki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, binada ve etrafında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

    İstanbul'da kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı VİDEO

    İstanbul da kentsel dönüşüm aşamasındaki binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı #1

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