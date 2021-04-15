- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu
İş çıkış saatiyle birlikte vatandaşlar, sokak kısıtlamasından önce evlerine gidebilmek yollara düştü.
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 17:38
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasağının saati değişti.
Daha önce hafta içi 21:00 - 05:00 saatleri arasında uygulanan yasak, yeni karara göre artık 19:00 - 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.
İSTANBUL'UN TRAFİĞİNDE SON DURUM
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İş çıkış saatiyle birlikte İstanbullular, iftar öncesi yollara düştü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB trafik yoğunluğu haritasında saat 17.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak kaydedildi.