Salgınla mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamaya saatler kala kentte trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik yoğunluğu yaşanan yerlerden biri D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi oldu.

Bu hafta sonu üçüncü kez uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kentte trafik durma noktasına geldi.

YOĞUNLUK YİNE ARTTI

Saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi trafik yoğunluk oranı yüzde 70'i geçti.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı ViDEO





UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına gelirken, TEM otoyolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı FOTO GALERi









