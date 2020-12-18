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    İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

    Salgınla mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamaya saatler kala kentte trafik durma noktasına geldi.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 18:01
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    İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

    İstanbul'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

    Trafik yoğunluğu yaşanan yerlerden biri D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisi oldu.

    Bu hafta sonu üçüncü kez uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kentte trafik durma noktasına geldi.

    YOĞUNLUK YİNE ARTTI

    Saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi trafik yoğunluk oranı yüzde 70'i geçti.

    İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı ViDEO


    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik adeta durma noktasına gelirken, TEM otoyolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı FOTO GALERi

    İstanbul da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı #1

    İstanbul da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı #2

    İstanbul da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı #3

    İstanbul da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı #4

    İstanbul da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı #5

    İstanbul da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı #6

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