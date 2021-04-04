İstanbul'da kısıtlama sessizliği

Kısıtlamanın başlaması ile evlerine çekilen İstanbullulardan boşalan sokaklar, yine turistlere kaldı

Türkiye'de yüksek riskli şehirlerde koronavirüse karşı ugulanan sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

İSTANBUL'UN TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

Bu durumdan etkilenmeyen turistler ise, normal şartlarda nispeten çok daha kalabalık olacak İstanbul'un en güzel mekanlarının tadını gece de çıkartıyor.

İstanbul'da, akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamalara genel olarak vatandaşların uyduğu, Galata Kulesi'nde, Ortaköy gibi turistlik mekanlarda ise kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü.