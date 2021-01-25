Hafta sonu yasağının ardından trafikte, yağmurun etkisiyle sıkışıklık meydana geldi. Trafik yoğunluğu, haritaya yansıdı.

İstanbul'da haftanın ilk günü öğle saatlerinde trafikte yoğunluk oluştu.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

YOĞUNLUK YAĞMURUN ETKİSİYLE ARTTI

Kentte kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafikte sıkışıklıklar yaşandı.

Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu ViDEO





YÜZDE 80'E YAKLAŞTI

Anadolu Yakası'nda da Bağdat Caddesi'nin Bostancı'dan Göztepe'ye kadar olan kısmı, D-100 karayolunun Göztepe Kartal arasında kalan kısmı, TEM otoyolunda da Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile otoyolu Üsküdar yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.



İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu, saat 14.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.



