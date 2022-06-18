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    İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı

    Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam etti.
    • 18.06.2022 - 08:41
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    İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı

    İstanbul'un iki simge köprüsü yeşil renge büründü.

    Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına vurgu yapmak üzere yeşil renkle aydınlatıldı.

    Hastalığa dikkat çekmek için aydınlatıldı

    AA'nın haberine göre, akşam başlatılan aydınlatma sabah saatlerine kadar sürdü.

    Her yıl haziran ayının üçüncü cumartesi günü hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı #1

    İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı #2

    İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı #3

    İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı #4


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