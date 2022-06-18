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İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı

İstanbul’da köprüler, skolyoz hastalığı için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki aydınlatma sabah saatlerine kadar devam etti.