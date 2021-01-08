Beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle İstanbul'daki barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajların başında gelen Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken kareler objektiflere yansıdı.

Suyun tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde balıkların yüzdüğü barajda, artık koyunlar otluyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 10 seviyesine kadar düştü.

Kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

İstanbul'da kuraklığın en net görüntüsü ViDEO

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

İSKİ verilerine göre, bugün itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı ise yüzde 19,26 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Suyun büyük kısmının çekildiği Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi.

Görüntülerde, kuruyan alanda koyunlar otladığı görüldü.

İstanbul'da kuraklığın en net görüntüsü FOTO GALERi