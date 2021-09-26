İstanbul'da kurallara uymayan kamyonculara müzikli protesto

Kamyon giremez tabelası olmasına rağmen sürücülerin kurallara uymamasını protesto eden müzisyen, caddede bulunan tabelanın önüne gelerek davul çalmaya başladı.

İstanbul Zekeriyaköy'de yaşayan Müzisyen Alpay Şalt çalgılı çengili protesto yaptı.

Oturduğu bölgede Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul çalarak tepki gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren tabelanın önüne gelen Şalt, davul çalarken yoldan geçen kamyonlara 'kamyon giremez' tabelasını gösterdi.

Bu zamana kadar bu süreci birçok kuruma şikayet ettiğini söyleyen müzisyen amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

"TABELA GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Yaptığı şikayetler sonrasında tabelanın asıldığını söyleyen Alpay Şalt, "35 yıllık bateristim ve Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki yıldır burada korkunç bir kamyon gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip baktığımda burada bir kamyon giremez tabelası gördüm. Ancak buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği oluyor. Gerekli yerlere yazıları yazdım. Bu alanda denetim yapılması ve EDS takılmasını istedim.

Benim şikâyetlerim üzerine bu yolun başına bir tabela daha asıldı. Ancak herkes o tabelayı da görmezden geliyor ve yola devam ediyor. Burası ölümlü kazaların olduğu dik ve dar bir yokuş. Burada zaten kamyonların hareket kabiliyetleri çok az ve kamyonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanıyor. Özellikle de kamyon çıkarken çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor" dedi.

"EĞLENMELİ MİYİM YOKSA AĞLAMALI MIYIM"

Ekipmanlarının önüne de aynı tabelayı koyduğunu söyleyen Şalt, "Gerekli tüm yerlere yazılarımı yazdım. Ancak kimse bir şey yapamadı. Ben de kamyonlar belki tabelayı okuyamıyorlardır diye. Davulumla eylem yapmaya karar verdim. Hatta davulun önüne de kamyon giremez tabelası koydum. Geçen kamyonculara tabelaları gösteriyorum. Onlar da korna çalıp geçiyorlar. Biz de böyle eğleniyoruz. Eğlenmeli miyim yoksa ağlamalı mıyım bilmiyorum. Farkındalığı yarattık diye düşünüyorum. Trafik polisi geldi. Çünkü ben defalarca aramama rağmen kimse gelmemişti. Demek ki böyle davul çalmam gerekiyormuş" diye konuştu.





"GÜRÜLTÜDEN DURAMIYORUM"

Zekeriyaköy Varyant Yokuşu başında oturan Alessandra Skonyamilo ise "Kamyon giremez tabelası olmasına rağmen kamyonlar geçiyor buradan. Ben de çok şikâyetçiyim. Evde oturduğumda gürültüden duramıyorum. Bugün de çamaşırları asıyordum. Müzik sesini duyunca bir şeyler oluyor diye çıktım" ifadelerini kullandı.





























