İstanbul'da kurye yasağı başladı mı? Kurye yasağı kaç gün sürecek?

Sipariş verecek olan vatandaşlar, kuryelerin çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Peki İstanbul'da kurye yasağı başladı mı? Kurye yasağı saat kaçta? 10 Mart Perşembe kuryeler çalışacak mı?

Aybars fırtınası ve yoğun kar yağışı, İstanbul kapısında...

Meteoroloji megakentte turuncu alarm verdi, Valilik ise tedbirleri peş peşe duyurdu.

10-14 Mart tarihleri arasında etkili olması beklenen kar, eğitim ve ulaşım faaliyetleri başta olmak üzere birçok kısıtlamayı da beraberinde getirdi.

İstanbul Valiliği, motokuryeler için de yasak kararı alındığını duyurdu.

Sipariş verecek olanlar ve kurye çalışanlar "kurye yasağı" hakkında detayları araştırıyor.

Kurye yasağı başladı mı, saat kaçta? Kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 10 Mart Perşembe kuryeler çalışacak mı? soruları gündemde yer alıyor.

İşte İstanbul'da motokuryelerin son durumu...

İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI BAŞLADI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryeler için tafiğe çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Motokuryeler, motor ve scooterların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına, karar verildi.

KURYE YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da moto kurye yasaklarının kaldırılması hava koşullarına bağlı değişkenlik gösterebilir.

Sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak hava durumu sona erdiğinde İstanbul'da motosiklet ve moto kurye yasağının da kaldırılması bekleniyor.