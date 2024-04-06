DHA
İstanbul'da her bahar başlayan Lale Festivali boyunca Emirgan Korusu, Gülhane parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda lale, sümbül, nergis ve muscari ziyaretçilerine seyirlik manzaralar sunuyor.
Rengarenk çiçeklerle hatıra fotoğrafları
Emirgan korusunda festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar gün boyu rengarenk çiçeklerle hatıra fotoğrafları çektirdiler.
8 milyona yakın çiçek dikildi
Park ve meydanlara 158 türden lale soğanı, 7 türden sümbül soğanı, 8 türden nergis soğanı ve muscari soğanı olmak üzere toplamda 7 milyon 962 bin 701 adet soğanlı çiçek dikildi.
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