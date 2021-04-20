Kornavirüs salgınının gölgesinde dikilen milyonlarca lale, görsel şölen oluşturdu. Laleleri görmek isteyenler Emirgan Korusu'nu ziyaret etti.

İstanbul’da Emirgan Korusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı’na 56 tür, 7 milyon 932 bin 236 lale soğanı dikildi.

Lalelerin açması ile görsel bir şölen oluştu.

Fotoğraf çekmek isteyen birçok kişi Emirgan Korusu'nu ziyaret etti.

TÜRK BAYRAĞI İLGİ TOPLADI

Emirgan Korusu’nda kırmızı lalelerden oluşturulan Türk bayrağı, ziyaretçilerin ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçilerde Ferdane Doğru, şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi geldi bize, bu salgından dolayı epeydir evde kapalıydık. Biraz dedik dolaşalım, televizyondan lalelerin çıktığının haberini aldık. Dolaşmaya geldik çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi yani. Fotoğraflar çekiyorum, arkadaşlarımla, dostlarımla paylaşacağım.”

Geleneksel olarak düzenlenen lale festivali ise bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak.

İstanbul’da laleler açtı VİDEO