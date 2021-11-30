İstanbul'da lodos yasağı: Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Lodosun hayatı olumsuz etkilemesiyle İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter gibi araçların trafiğe çıkması da yasaklandı. Peki kurye yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

Lodos, etkisini gösterdiği İstanbul'da adeta faciaya yol açtı.

Can kaybının yaşandığı fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, mekanlar zarar gördü, ağaçlar devrildi...

29-30 Kasım tarihlerinde etkili olan lodos kapsamında İstanbul Valiliği peş peşe alınan önlemleri açıkladı.

Lodos nedeniyle trafikte ilerleyemeyen kuryeler ile ilgili yapılan açıklamada çalışma saati ve durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Peki motokuryeler çalışıyor mu, yasak mı? Kurye yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA MOTOKURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Lodos nedeniyle yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada;

"İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca;

29 Kasım saat 23.00’ten 30 Kasım saat 18.00’e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.

Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır.

Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

Karara göre motorlu kuryeler, 30 Kasım Salı akşamı 18.00'a kadar hizmet veremeyecek.