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    İstanbul'da mest eden dolunay manzarası

    İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 01:48
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    İstanbul'da mest eden dolunay manzarası

    İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

    Ortaköy Meydanı'nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı.

    İstanbul da mest eden dolunay manzarası #1

    İstanbul da mest eden dolunay manzarası #2

    İstanbul da mest eden dolunay manzarası #3

    İstanbul da mest eden dolunay manzarası #4

    İstanbul da mest eden dolunay manzarası #5

    İstanbul da mest eden dolunay manzarası #6


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