Euro
16.18
2.37%
Dolar
14.64
1.33%
Altın
938.69
-1.61%
Borsa
2039
1.39%
Bitcoin
615.761
8.92%
BTXN Coin
38.35
0.34%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    İstanbul'da metro ve tramvaylar kaça kadar açık? Metro İstanbul'dan yeni duyuru!

    İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin süresi uzatıldı. Peki İstanbul'da metro ve tramvaylar saat kaça kadar açık? İşte son gelişmeler...
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da metro ve tramvaylar kaça kadar açık? Metro İstanbul'dan yeni duyuru!

    Baharı simgeleyen cemrelerin bir bir düşmesiyle sıcaklıkların artması bekleniyordu.

    Ancak Mart ayına girilmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı havalar, ülke genelinde etkisini yeniden gösterdi.

    Özellikle megakent İstanbul için 4 gün aralıksız kar yağışı bekleniyor. Hatta bazı uzmanlar, bu kışın 1987 kışını aratmayacağını belirtiyor.

    Olumsuz hava şartları nedeniyle kentin dört bir yanında kar yağışı önlemleri alınmaya başlandı.

    İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde uçuşlar ertelendi, eğitime ara verildi. Akabinde gözler toplu ulaşıma çevrildi.

    En çok merak edilen ise metro ve tramvay sefer süreleri oldu. Peki İstanbul'da metro ve tramvaylar seferleri kaça kadar yapılacak? İşte 10-13 Mart İstanbul metro sefer süreleri...

    İSTANBUL'DA METROLAR KAÇA KADAR AÇIK?

    Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı metro seferlerinin süresi 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar uzatıldı.

    İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    "İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.''

    Sefer uzatması yapılacak hatlar:

    • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
    • M1B Yenikapı-Kirazlı
    • M2 Yenikapı-Hacıosman
    • M3 Kirazlı-Başakşehir Metrokent
    • M4 Kadıköy-Tavşantepe
    • M5 Üsküdar-Çekmeköy
    • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
    • M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
    • M9 Bahariye-Olimpiyat
    • F1 Taksim-Kabataş
    • T1 Kabataş-Bağcılar
    • T4 Topkapı-Mescid-i Selam
    • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

    İstanbul da metro ve tramvaylar kaça kadar açık? Metro İstanbul dan yeni duyuru! #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    AK Parti MYK’sında, sağlıkta şiddet görüşüldü
    Gündem

    AK Parti MYK’sında, sağlıkta şiddet görüşüldü

    Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme tespit edildi
    Sağlık

    Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme tespit edildi

    Görüş Bildir