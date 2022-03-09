İstanbul'da metro ve tramvaylar kaça kadar açık? Metro İstanbul'dan yeni duyuru!

İstanbul'da metro ve tramvaylar kaça kadar açık? Metro İstanbul'dan yeni duyuru!

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin süresi uzatıldı. Peki İstanbul'da metro ve tramvaylar saat kaça kadar açık? İşte son gelişmeler...

Baharı simgeleyen cemrelerin bir bir düşmesiyle sıcaklıkların artması bekleniyordu.

Ancak Mart ayına girilmesiyle birlikte soğuk ve yağışlı havalar, ülke genelinde etkisini yeniden gösterdi.

Özellikle megakent İstanbul için 4 gün aralıksız kar yağışı bekleniyor. Hatta bazı uzmanlar, bu kışın 1987 kışını aratmayacağını belirtiyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kentin dört bir yanında kar yağışı önlemleri alınmaya başlandı.

İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde uçuşlar ertelendi, eğitime ara verildi. Akabinde gözler toplu ulaşıma çevrildi.

En çok merak edilen ise metro ve tramvay sefer süreleri oldu. Peki İstanbul'da metro ve tramvaylar seferleri kaça kadar yapılacak? İşte 10-13 Mart İstanbul metro sefer süreleri...

İSTANBUL'DA METROLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Metro İstanbul'un internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; kar yağışı ve olumsuz hava koşularından dolayı metro seferlerinin süresi 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar uzatıldı.

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden 13 Mart Pazar gününe kadar aşağıda listelenen hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır.''

Sefer uzatması yapılacak hatlar: