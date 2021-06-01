İstanbul'da metrobüsün üzerinde tehlikeli yolculuk

İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca yolculuk yaparak kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan Yunus Emre Özer'e cezai işlem uygulandı.

“Sinyor Taklacı” adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yunus Emre Özer, İstanbul’da metrobüs üzerinde 5 durak boyunca seyahat etti.

Merter metrobüs durağına gelen Özer, gizlice durağın üzerine tırmanarak saklandı.

METROBÜSÜN ÜZERİNDE YATTI

Durağa metrobüsün yanaşmasıyla bir anda üzerine atlayan genç, metrobüsün üzerinde yatarak gizlendi.

Metrobüsteki yolcuları ve kendi hayatını tehlikeye atan genç görüntülerin yayınlamasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özer’e 998 TL idari para cezası uygulandı.

“TAKİPÇİLERİMİ KIRAMADIM, BU BENİM İŞİM”

İfadesinin ardından yaptığı yolculuğu anlatan Yunus Emre Özer, yaptığının illegal bir şey olduğunu ama takipçilerini kırmak istemediğini belirterek “Arkadaşım bana metrobüsün yaklaştığını söyledi, ben de durduğu zaman atladım. O da metrobüse bindi. Ben yukardayım, Enes içerde şoföre ve yolculara bakıyor ve bana içeriden bilgi veriyor. Rüzgar aşırı derecede fazla olduğu için arkadaşımın aşağıda benden haberi yoktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadı, Merter’de bindik, Edirnekapı’da indik. Adrenali doruklarda yaşadım, heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Ben işim gereği ekstrem sporlara ilgim olduğu için, insanlar beni 'Sinyor Taklacı' olarak bildikleri için, takipçilerim istedi ben de kırmadım yaptım. Gerçekten çok heyecanlıydı” diye konuştu.