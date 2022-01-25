İstanbul'da metrolar kaça kadar açık? 25 Ocak Salı metro seferleri...

Özel araç yasağının ardından toplu taşımalarda yoğunluk oluşurken, metro sefer saatlerinin uzatıldığı bilgisi geldi. Peki İstanbul'da bugün metro saat kaça kadar açık? İşte son gelişmeler...

İstanbul'da dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş, evine ulaşmakta zorluk çekti.

Yolların buzlanması nedeniyle trafik felç olurken, kazalar da beraberinde geldi. Akabinde ise özel araçla saat 13.00'a kadar trafiğe çıkma yasağı kararı alındı.

Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri bugün de uzatıldı.

Metro kullanacak olan vatandaşlar saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. Peki 25 Ocak Salı İstanbul'da metro seferleri uzatıldı mı, kaça kadar? İşte detaylar...

METRO SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR UZATILDI?

Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.