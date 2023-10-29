İstanbul'da miniklerin Cumhuriyet Bayramı coşkusu Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlayan minikler, bayraklarla gösyeriler gerçekleştirdi. Miniklerin kırmızı - beyaz uyumları ve coşkuları da çekilen karelere yansıdı.

AA

Türkiye Cumhuriyeti bugün 100. yaşını kutluyor...

100 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet, tüm yurtta yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gencinden yaşlısına kadar binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla bu coşkuya eşlik ediyor.

Minikler bayramın en güzel kesimi

İstanbul'da ise ilkokul öğrencileri, giydikleri 100. yıl tişörtleriyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin o anları çekilen karelerle ölümsüzleştirilirken, ortaya birbirinden renkli kareler çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)