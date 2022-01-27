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- İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 27 Ocak Perşembe...
İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 27 Ocak Perşembe...
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 10:13
- Güncelleme : 27.01.2022 - 10:14
İstanbul son yılların en karlı günlerini yaşadı...
Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken bir dizi karar da tedbir amaçlı beraberinde geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokuryeler için tafiğe çıkış yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Kar yağışı sona ererken kuryelerin çalışma durumu sipariş verecek olanlar "İstanbul'da kurye yasağı bitti mi" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da kuryeler bugün çalışıyor mu, yasak bitti mi? İşte son gelişmeler...
İSTANBUL'DA KURYE YASAĞI BİTTİ Mİ?
Vali Ali Yerlikaya son açıklamasında "Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda; buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir." dedi.
Valilik yasağın bittiğine dair henüz yeni bir açıklama yapmadı.
Online sipariş şirketleri ise hava koşulları nedeniyle hizmet veremediklerini resmi sitelerinde güncelliyor.