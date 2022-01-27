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İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 27 Ocak Perşembe...

İstanbul'da motokurye yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 27 Ocak Perşembe...

Online sipariş verecek olan vatandaşlar, hava koşulları nedeniyle kuryelerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki İstanbul'da 26 Ocak Perşembe kurye yasağı bitti mi, devam ediyor mu? İşte detaylar...