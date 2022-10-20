İstanbul'da nerelerde kamp yapılır? Kamp yapılacak en güzel yerler!

Sonbaharın gelmesiyle kamp sezonu başladı. Kamp yapmak isteyen vatandaşlar, "İstanbul'da nerelerde kamp yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da en güzel kamp alanları...

Sonbahar doğayı adeta görsel bir şölene dönüştürürken insanlar, açık havada huzurlu anlar yaşamanın yollarını araştırıyor.

İnsanlar, genellikle hafta sonunu huzurlu geçirmek için yakın bölgelerde kamp kuruyor.

İstanbul, metropol bir şehir olmasına rağmen içerisinde yer alan doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Eğlence ve dinlenmeyi aynı anda sunan bir aktivite olan kamp yapmak, stres atmak için birebir.

Sonbahar aylarının gelmesiyle kamp yapmak isteyen vatandaşlar, İstanbul'da gidilecek en güzel kamp alanlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Kilimli Koyu

İstanbullular için kaçış noktası haline gelen Ağva, temiz hava ve yeşil alana doyabileceğiniz özel bir güzelliği içinde barındırıyor. Çadırınızı alıp huzurlu bir hafta sonu geçirmek isterseniz Ağva, kamp için çok elverişli bir alandır.

Ağva'da yer alan Kilimli Koyu'nun direkt sahilinde kamp yapmak yasaktır ancak sahilin sağ ve sol kısmında yer alan tepeler kamp için uygun alanları barındırmaktadır.

Kilimli Koyu, yeşilliklerin arasında doğayı fotoğraflamak için harika bir görsel şöleni sizlere sunuyor. Buraya geldiğinizde yürüyüş parkurunda sakin bir yürüyüş yaparak doğanın muhteşemliğine kulak verebilirsiniz. Aynı zamanda denizle iç içe olma imkanı tanıyan bu alanda berrak suya karşı manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Karacaköy Kamp Alanı

Deniz manzarasıyla herkesi büyüleyen Karacaköy Kamp Alanı, İstanbul Şile'de yer almaktadır. Denizin içinde gizli bir hazineyi anımsatan koyuyla Karacaköy, kampçılar için harika bir alan sunuyor.

Doğanın tam ortasında yer alan bu güzel yerde kurduğunuz çadırın önüne bir kamp ateşi yakabilir ve dostlarınızla keyifli sohbetlere zaman ayırabilirsiniz.

Karacaköy Kamp Alanı çevresinde işletme bulunmadığı için ihtiyacınız olan şeyleri gitmeden önce yanınızda götürmenizi tavsiye ederiz.

Polonezköy Tabiat Parkı

Polonezköy Tabiat Parkı'nda günü birlik gezilere doyamayanlar için kamp yapmak da mükemmel bir seçenek. Çeşit çeşit ağaçlarının ahengi adeta bir tabloyu anımsatıyor. Aynı birçok hayvan türlerine de ev sahipliği yapan Polonezköy Tabiat Parkı'nda gerçekten de doğanın içinde hissedeceksiniz.

Burada, uzun yürüyüş parkurlarında huzurlu yürüyüşler yapabilir veya gölde kuğuların süzülüşünü izleyebilirsiniz. Hem akşam hem de sabah harika manzaralara ev sahipliği yapan Polonezköy'de kamp yapma fırsatını mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Belgrad Ormanı

Piknikçiler için vazgeçilmez bir yer olan Belgrad Ormanı, kamp yapmak için de çok uygun bir alana sahiptir. İstanbul'un en büyük ormanı olan Belgrad Ormanı, yeşilliğin ortasında kamp yapmak isteyenler için sessiz ve sakin bir ortam oluşturuyor.

Büyük bir alanı kaplayan Belgrad Ormanı'nda, kamp yapacağınız bölgeyi doğru belirlemeniz ve ihtiyaçlarınızı uygun bir şekilde hazırlayarak gitmeniz gerekmektedir.

Kumköy

Kumköy, Sarıyer Kilyos'ta yer almaktadır. Masmavi denizi ve eşsiz doğası ile Kumköy, kamp yapmak için huzurlu bir seçenek olacaktır. Hafta sonları kaçamak yapmak isteyenler için hem eğlenceli hem de dinlendirici bir yer olan Kumköy, ilçe merkezine yakın olduğu için ulaşım konusunda da sıkıntı yaşamayacaksınız.

Ayrıca Kumköy, içerisinde işletmenin yer aldığı bir kamp alanıdır. Burası gerekli ihtiyaçlarınızı işletmelerden sağlayabileceğiniz bir alternatifi de sizlere sunuyor.

Şehrin trafiğinden uzak ve dingin bir yer olan Kumköy'de elektrik, lavabo, tuvalet ve duş gibi olanakları içinde barındıran ücretli plajlar da yer almaktadır.