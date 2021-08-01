İstanbul'da ormanlara girmek yasak mı? Valilik duyurdu: Piknik, yürüyüş, mangal...

Türkiye'nin birçok yerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle ormanlık alanlara girişlere kısıtlama getirildi. Peki İstanbul'da piknik yapmak, ormanda yürümek, mangal yapmak yasak mı?

Günlerdir başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin, Kayseri ve çeşitli illerde çıkan yangınlar, ardında acı bir tablo bırakmaya devam ediyor.

Rüzgarın ve sıcak havanın da etkisiyle yükselen alevler, maddi ve manevi kayıplara yol açarken, pek çok kentte orman girişlerine dair kararlar alındı.

Vatandaşlar, ormanlara girmek yasak mı? Piknik yapmak yasaklandı mı? Ormanda yürüyüş yapmak yasak mı? sorularını araştırıyor.

Hafta sonunu yeşillik alanda geçirmek isteyen İstanbullular, orman girişlerine dair son bilgileri sorguluyor.

Peki İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? İşte son ayrıntılar...

İSTANBUL'DA ORMANA GİTMEK YASAKLANDI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

İSTANBUL'DA ORMANDA PİKNİK, YÜRÜYÜŞ, MANGAL YASAK MI?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İstanbul için alınan kararları açıkladı.

Ulu, "Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak sadece yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parkı gibi alanlarda piknik yapmak, spor yapmak, hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır" dedi.