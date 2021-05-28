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- İstanbul'da oturduğu bankın deliğine parmağı sıkışan genci itfaiye kurtardı
İstanbul'da oturduğu bankın deliğine parmağı sıkışan genci itfaiye kurtardı
İstanbul'da parkta oyun oynayan Samet Erdem, bankta oturup dinlendiği sırada, parmağını demir bankın deliğine sıkıştırdı. Sıkışan parmak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 28.05.2021 - 01:58
İstanbul’da Arnavutköy’de bir parkta arkadaşlarıyla oynayan 16 yaşındaki Samet Erdem’in parmağı demir bankın deliğine sıkıştı.
Parmağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan genç başarılı olamayınca olay yerine itfaiye çağrıldı.
BİR SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARTILDI
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu parmak sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Erdem, sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.