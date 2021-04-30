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    İstanbul'da parklar doldu

    Tam kapanmanın başladığı ilk gün parkta oluşan kalabalık dikkati çekti.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 17:34
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    İstanbul'da parklar doldu

    Tüm yurtta 17 gün sürecek olan tam kapanma dün itibariyle başladı.

    Vaka sayılarının azaltılmasının hedeflendiği kapanmada, kurallara uymayan vatandaşlar parkları doldurdu.

    KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Fatih'te 17 Mayıs'a kadar sürecek olan kapanmanın ilk gününde kısıtlamayı dikkate almayanlar parklara geldi.

    Banklarda oturan ve dolaşanların rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

    Muratpaşa parkındaki yoğunluk drone'la görüntülendi.

    İstanbul'da parklar doldu VİDEO

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    İstanbul da parklar doldu #2

    İstanbul da parklar doldu #3

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