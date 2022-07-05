İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Mangal yasaklandı mı?

İstanbul'da piknik yapmak yasak mı? Mangal yasaklandı mı?

Mesire alanlarının yolunu tutacak olan İstanbullular, özellikle bayramda piknik keyfi yapmak istiyor. Peki İstanbul'da piknik ve mangal yasak mı? İşte Valilik açıklaması...

9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar, piknik yapılacak alanları araştırıyor.

Mesire alanlarında yeşilliğin tadını çıkartıp mangal yakmak isteyenler için Valilik son dakika duyurusunda bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadeleyi geride bırakırken İstanbul için önceden tedbirler alındı.

Piknik planı yapan vatandaşlar yoğun bir şekilde " Belgrad Ormanı açık mı, kapalı mı?, Piknik yerlerine giriş yasak mı" sorularını araştırmaya başladı.

Peki, İstanbul'da piknik yasak mı? Mangal yakmak yasaklandı mı? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da piknik yapmak yasak mı?

İstanbul'da ormanlık alanlarda piknik yapmak yasaklanmadı ancak ateş yakmak ve mangal yapmak yasaklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır." şeklinde konuştu.

31 Temmuz'a kadar yasak

İstanbul Valiliği karara ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır."