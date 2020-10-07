Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı

İstanbul'da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı

Ailesi ile birlikte pikniğe giden vinç operatörü baba, sallanmak isteyen çocukları için vinçten salıncak yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti.