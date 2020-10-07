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- İstanbul'da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı
İstanbul'da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı
Ailesi ile birlikte pikniğe giden vinç operatörü baba, sallanmak isteyen çocukları için vinçten salıncak yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti.
- İHA
- 07.10.2020 - 10:58
- Güncelleme : 07.10.2020 - 10:58
Ailesi ile vakit geçirmek üzere pikniğe giden vinç operatörü babanın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu.
Piknikte sallanmak isteyen çocukları için vincini salıncağa çeviren baba, bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
VİNÇLE SALLANDILAR
İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen görüntülerde, vince halat bağlandığı ve çocukların vinçle sallandığı görüldü.
Çocuklarını vinçle salladı VİDEO
SOSYAL MEDYADA YAYINLADI
Boş arazide çocukları ile birlikte eğlenen vinç operatörü, çocuklarının keyifli salıncak mecerasını sosyal medyadan da paylaştı.