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    İstanbul'da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı

    Ailesi ile birlikte pikniğe giden vinç operatörü baba, sallanmak isteyen çocukları için vinçten salıncak yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 10:58
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 10:58
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    İstanbul'da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı

    Ailesi ile vakit geçirmek üzere pikniğe giden vinç operatörü babanın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu.

    Piknikte sallanmak isteyen çocukları için vincini salıncağa çeviren baba, bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

    VİNÇLE SALLANDILAR

    İstanbul Arnavutköy'de kaydedilen görüntülerde, vince halat bağlandığı ve çocukların vinçle sallandığı görüldü.

    Çocuklarını vinçle salladı VİDEO

    SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

    Boş arazide çocukları ile birlikte eğlenen vinç operatörü, çocuklarının keyifli salıncak mecerasını sosyal medyadan da paylaştı.

    İstanbul da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı #1

    İstanbul da piknikte sallanmak isteyen çocuğunu vinçle salladı #2

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