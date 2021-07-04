İstanbul'da plajların dolmasıyla cankurtaranlar göreve başladı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, plajlarda yoğunluk arttı. Bunun akabinde göreve başlayan cankurtaranlar, boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor.

İstanbul'da sıcak havaların artması ve yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte, tatile gidemeyen vatandaşlar plajları doldurdu.

Serinlemek için plaja gelen, güneş ve denizin tadını çıkaran vatandaşların boğulma tehlikelerine karşı ise cankurtaranlar göreve başladı. İstanbul'daki 49 plajda, 24'ü kadın, 618 cankurtaran görev yapıyor.

618 CANKURTARAN GÖREV BAŞINDA

Kumsallarda dolaşan ve gözetleme kulelerinden etrafı gözetleyen cankurtaranlar, zaman zaman vatandaşlara sözlü uyarılarda da bulunuyor.

İstanbul'da toplam 58 bin 930 metre uzunluğunda 49 plaj bulunuyor. Bu plajlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 24'ü kadın toplam 618 cankurtaran hizmet veriyor.

İstanbul'da toplam 245 gözetleme kulesinde nöbet tutan cankurtaranlar, 49 jet ski, 4 kurtarma botu, 18 ATV aracı ve 2 drone ile takiplerini gerçekleştiriyor.

"3 DAKİKA İÇERİSİNDE VAKAYA ULAŞIYORUZ"

2005 yılından itibaren toplam 60 bin 408 kişiye müdahale edildiğinin bilgisini veren Florya Güneş Plajı'nda Cankurtaran Yuşa Sevil, "Kuleden gördüğümüz zamandan itibaren, toplamda 3 dakika içerisinde vakaya ulaşıp, vakayı dışarı çıkarıyoruz. Omurga tahtasına alıp, vakaya ilk yardım müdahalesini yapıyoruz. O sırada da başka bir arkadaşımız sağlık ekiplerini arıyor.

Herhangi bir vakaya gittiğimiz zaman genelde can yeleklerini kullanıyoruz. Her kulede birer tane bulunuyor. Vakaya arkadan sarılıp, can yeleğini patlatıp, kıyıya çıkarttıktan sonra ilk yardım müdahalesi yapılıyor." dedi.

"YARDIM İSTEMESİ YETERLİ"

Boğulma tehlikesi geçirebilecek olanlara uyarılarda bulunan Yuşa Sevil şu ifadeleri kullandı;

"Herhangi bir panik yapmadan, kendini suyun akışına bıraktıktan sonra çevredekilerden yardım istemesi yeterli olacaktır.

Kendini suyun akışına bıraktığı zaman zaten suyun üstünde duracaktır.

Vatandaşlardan isteğimiz, cankurtaran ikazlarını dikkate alıp, cankurtaran bölgeleri dışında denize girmemeleri.





"SÜREKLİ DALGA ANONSLARI YAPIYORUZ"

Bizi en çok zorlayan durum, gelen ailelerin çocuklarını tek başına bırakması. Bizler çocuklara karşı daha dikkatli oluyoruz.

Kısa bir süre içerisinde boğulma vakaları gerçekleştiği için, bizim erken müdahale edebilmemiz adına ailelerin göz önünde bulundurması gerekiyor.

Cankurtaranlar olarak sürekli dalga anonsları, ebeveyn anonsları gerçekleştiriyoruz. Emniyet şeritlerini geçenler oluyor.

Bunların önlemlerini alıyoruz, herhangi bir vakayla karşılaşmamak için. Sürekli karadan ve denizden olmak üzere devriye atarak, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Başımızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor.

Yoğunluk ve çocukların fazlalığından dolayı sürekli denizi izleme halindeyiz. Zor bir mesleğimiz var."