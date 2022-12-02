İstanbul'da polis doğum yapmak üzere olan köpek için seferber oldu

İstanbul'da polis doğum yapmak üzere olan köpek için seferber oldu

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, doğum yapmakta olan sahipli evcil bir köpeği, polis otosu öncülüğünde veterinere ulaştırdı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşanan olayda, köpeği doğum yapmak üzere olan bir aile, veterinere gitmek isterken akşam iş çıkışı saatinde İstanbul trafiğine takıldı.

Yoğun trafikte otomobil içerisinde köpeği doğum yapmak üzere olan ailenin yardımına Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Yunus” diye tabir edilen ekipler yetişti.

Polis yolu açtı

Zamanla yarışan ekipler, polis aracıyla yol açarak doğum yapan köpeğin veteriner kliniğine ulaşmasını sağladı.

İHA'nın haberine göre; köpeğin yavrularını sağlık bir şekilde dünyaya getirdiği öğrenildi.

Polis köpek için yolu açtı VİDEO