Ramazan ayına sayılı saatler kala vatandaşlar, İstanbul'da iftar çadırlarının bu sene kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Ramazan çadırı kurulacak mı 2022?

11 ayın sultanı Ramazan'da şehirlere iftar çadırları kuruluyor ve ihtiyacı olan vatandaşlar burada oruçlarını açabiliyor.

Hemen hemen her şehirde yapılan bu uygulamanın bu sene yine olup olmayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz 2 yılı pandemi gölgesinde geçiren Türkiye'nin birçok şehrinde, çadır faaliyetleri durdurulmuştu.

Bu sene koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından özellikle en kalabalık şehirlerden olan İstanbul için, "İstanbul'da Ramazan çadırı kurulacak mı 2022?" sorusu gündeme geldi.

Peki, İstanbul'da Ramazan çadırı kurulacak mı 2022? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA RAMAZAN ÇADIRI KURULACAK MI?

Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte 2022 yılı Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması bekleniyor. İstanbul'da Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurarak ilk oruca hazırlandı.

İftar yemeğinin yanı sıra bin kişilik çadırlarda tasavvuf müziği, gölge oyunları gibi özel etkinlikler düzenlenecek.

İzzet Begoviç Parkı'nda kurulan iftar çadırları 30 gün boyunca hizmet verecek.