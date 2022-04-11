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    İstanbul'da sağanak yağış kaç gün daha etkili olacak?

    Kış ayının uzun geçmesinin ardından gözünü bahar sıcaklarını hissetmek için Nisan ayına dikenler, hayal kırıklığına uğradı. Nisan yağmurları başlarken, soğuk hava ise beraberinde geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:10
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    İstanbul'da sağanak yağış kaç gün daha etkili olacak?

    Türkiye genelinde yaşanan uzun kışın ardından, bahar sıcaklarını görmek için gözler Nisan ayına çevrildi.

    Nisan ayında sıcak havaların geleceğini ve baharı iyice hissetmeye başlayacaklarını düşünenler ise yanıldı.

    Hafta sonu sıcak yüzünü gösteren Nisan ayı bugün yeniden soğuk ve yağmurlu yüzüyle tanıştırdı.

    Özellikle İstanbul'da yaşayan ve yağmurlu havanın çilesini çekmekten sıkılanlar, "İstanbul'da sağanak yağış kaç gün daha etkili olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul'da sağanak yağış kaç gün daha etkili olacak? İşte yanıtı...

    İstanbul'da yağmurlu hava ne kadar sürecek?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü itibariyle güneşli hava görülecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre: Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    İstanbul da sağanak yağış kaç gün daha etkili olacak? #1


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