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    İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?

    Meteoroloji'ye göre; bugün Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 12:36
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    İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?

    Mart ayı karlı ve soğuk geçerken, Nisan ayının gelmesi baharın gelmesi anlamına geldiği için herkesi umutlandırmıştı.

    Ancak Nisan ayı Mart kadar olmasa bile yine soğuk havayı geri getirdi ve Meteoroloji'den uyarılar geldi.

    Meteoroloji'ye göre; bugün Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor.

    Özellikle İstanbul için uyarı yapılınca, megakentte yaşayan vatandaşlar zor durumda kalmak ve yağmura yakalanmak istemiyor.

    Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak? İşte zamanı...

    İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak?

    İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Kuzey kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İstanbul da sağanak yağış ne zaman başlayacak? #1

    Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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