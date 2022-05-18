İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışa Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde yakalanan vatandaşlar şemsiyelere sığındı.

İstanbul yağmura teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Sağanağa Taksim'de yakalandılar

Taksim Meydanı’nda etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların ise ıslanmamak için kafasına plastik poşet geçirdikleri görüldü.

İstanbul'da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı VİDEO









