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    İstanbul'da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı

    İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışa Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde yakalanan vatandaşlar şemsiyelere sığındı.
    • 18.05.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 20:31
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    İstanbul'da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı

    İstanbul yağmura teslim oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

    Sağanağa Taksim'de yakalandılar

    Taksim Meydanı’nda etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların ise ıslanmamak için kafasına plastik poşet geçirdikleri görüldü.

    İstanbul'da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı VİDEO

    İstanbul da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı #1

    İstanbul da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı #2

    İstanbul da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı #3

    İstanbul da sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı #4



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