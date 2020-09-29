İstanbul'da sağanakla birlikte sıcaklık düşüşe geçti

Yarın ve perşembe günü 23 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklığı, beraberinde yağış getirmese de sert esecek rüzgara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul, bugün uzun zamandır almadığı yağışı aldı.

Kimi bölgelerde dolu etkili olurken, Meteoroloji ve AKOM’dan art arda uyarılar geldi.

Meteoroloji, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” uyarısını yaparken, İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklık düşüşüne dikkat çekti.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Buna göre İstanbul’da özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında düştü.

Çarşamba ve perşembe hava sıcaklığı 23 derecelere kadar inecek. Yarın İstanbulluları parçalı ve bulutlu bir hava beklerken, perşembe günü hava açık ama serin olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, İstanbul’da önümüzdeki 1 hafta boyunca havanın durumu şöyle olacak:

TÜRKİYE GENELİNDE DURUM NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde ise 5 günlük hava durumu şu şekilde seyredecek: