İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan sahilde, vatandaşların cep telefonu kamerasına nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru takıldı.

İstanbul'da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, gece saatlerinde Kartal Sahili’nde görüldü.

Kayalıklarda gezen su samurunu gören sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Gözden kayboldu

İHA'nı haberine göre, kayalıklar arasından çıkarak bir süre ilerleyen su samuru, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurunun sahildeki kayalıklar üzerinde hareket ettiği görülüyor.

İstanbul'da sahildeki kayalıkların arasında su samuru görüldü ViDEO