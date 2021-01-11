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- İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi
İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi
Sahipleri tarafından, Bulgurlu'daki boş bir arazide terk edilen sakat köpeğin hali vicdanları sızlatıyor.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 17:59
- Güncelleme : 11.01.2021 - 21:12
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Libadiye Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide, sahibi tarafından beslenen köpek terk edildi.
AYAKLARINI KULLANAMIYOR
Arka ayaklarını kullanamadığı anlaşılan köpeğin, sakatlandıktan sonra terk edildiği tahmin ediliyor.
YARDIM BEKLİYOR
Bulunduğu yerden ayrılamayan köpek, bırakıldığı arazide günlerdir kurtarılmayı bekliyor. Çaresiz köpeğin acı içindeki havlamaları ise yürekleri sızlatıyor.
İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi VİDEO