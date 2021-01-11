Euro
9.0739
0.54%
Dolar
7.454
1.1%
Altın
443.24
1.17%
Borsa
1.536
-0.29%
Bitcoin
249.105
-12.75%
EXEN Coin
11.37
-1.13%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi

    Sahipleri tarafından, Bulgurlu'daki boş bir arazide terk edilen sakat köpeğin hali vicdanları sızlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 21:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi

    İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Libadiye Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide, sahibi tarafından beslenen köpek terk edildi.

    AYAKLARINI KULLANAMIYOR

    Arka ayaklarını kullanamadığı anlaşılan köpeğin, sakatlandıktan sonra terk edildiği tahmin ediliyor.

    YARDIM BEKLİYOR

    Bulunduğu yerden ayrılamayan köpek, bırakıldığı arazide günlerdir kurtarılmayı bekliyor. Çaresiz köpeğin acı içindeki havlamaları ise yürekleri sızlatıyor.

    İstanbul'da sakat köpek kaderine terk edildi VİDEO

    İstanbul da sakat köpek kaderine terk edildi #1

    İstanbul da sakat köpek kaderine terk edildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir