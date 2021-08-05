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    İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı

    İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar denize girdi.
    • DHA
    • 05.08.2021 - 18:19
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    İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı

    İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceyi buldu.

    SICAKLIK 38 DERECEYE KADAR ÇIKTI

    Şişli'de sıcaklık saat 15.00 sıralarında 38 derece olarak ölçüldü. Aynı saatlerde Sancaktepe 37, Arnavutköy ve Güngören 37, Fatih ile Pendik ise 36 derece oldu.

    DENİZE GİRDİLER

    Sıcaklardan bunalanlar, Yeşilköy'de denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu bölgelerde vatandaşlar yasağa aldırış etmedi.

    İstanbul da sıcaklık 38 dereceye ulaştı #1

    METEOROLOJİ UYARMIŞTI

    Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara genelinde güneşli olduğunu açıklamıştı. Sıcaklıkların bazı kentlerde 40 dereceye yaklaşacağı belirtilmişti. Artan sıcaklıklara ve nem oranına karşı tedbirli olunmalı çağrısı yapılmıştı.

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