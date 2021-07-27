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    İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan'da denize girdi

    Sıcak havadan bunalarak sahile akın eden vatandaşlardan bazıları, Caddebostan'da yüzdü.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 18:00
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    İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan'da denize girdi

    İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti.

    Bazıları denize girerken, bazıları ise yatarak güneşlendi.

    "HAFTA SONU KALABALIK"

    Burada denize giren Erkan Altınöz, "Eşim ve çocuklarımla serinlemeye geldik. Hafta sonu kalabalık oluyor diye hafta içi geldik." dedi.

    "SENENİN İLK DENİZİ OLDU"

    İbrahim Karaman ise "Arkadaşlarla serinlemek için geldik. Deniz oldukça güzel, eğleniyoruz. Bizim için senenin ilk denizi oldu." diye konuştu.

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