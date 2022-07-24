İstanbul'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, vatandaşlar kendilerini sahil ve parklara attı.

Hava sıcaklılarının arttığı hafta sonunda İstanbullular sahillere ve parklara akın etti.

Tarihi yarımadada bulunan Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girip, kayalıklarda güneşlendi.

"İstanbul'un içinde duramadık"

Havanın sıcak olmasından dolayı sahile geldiğini söyleyen Sefer Uğur, İHA'ya yaptığı açıklamasında"Sıcağı fırsat buldum geldim. Her gün buradayım, burası çok güzel. Çok keyif alıyoruz. İstanbul'un içinde duramadık, şehrin içinde. Denize girip çıkıyoruz. Sıcaktan bunalacağımıza şehrin içinde burada arkadaşlarla denize girmekten keyif alıyoruz" dedi.

"Yüzmeye geldik"

Saat 10'da sahile geldiğini söyleyen Mahmut Korkut, "Çalışıyoruz, işin stresi, biz de hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşlarla yüzmeye geldik. Sıcak havada yüzüyoruz. Saat 10'da geldik, 10'dan beri buradayız. On numara geçiyor günümüz. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.